Giallo Pogba, spaccatura totale tra Juventus e United

Il futuro di Paul Pogba ora si sta tramutando in un vero e proprio giallo: rinnovo con lo United o ritorno alla Juventus i due scenari

Il ‘giallo’ è uno dei generi narrativi che riscuote maggiore successo a livello editoriale: un ottimo giallo ti porta a leggere avidamente per scoprire come andrà a finire, proprio come la vicenda Pogba.

Come nei migliori thriller, infatti, il tempo del francese a Manchester si sta avvicinando sempre più pericolosamente all’ora x: il 1 gennaio 2022, quando potrà ufficialmente trattare con nuovi club in vista della prossima stagione. Riguardo al destino del ‘Polpo’ si stanno delineando due scenari opposti e ugualmente affascinanti, sempre con al centro il talento del centrocampista francese.

Calciomercato Juventus, giallo Pogba | Rinnovo o ritorno in bianconero

Il primo scenario portato avanti congiuntamente dai media inglesi e da quelli italiani, come la ‘Gazzetta dello Sport’, è quello di una rottura totale con il Manchester United e di una partenza in scadenza a fine stagione. In questo caso, la Juventus potrebbe seriamente fare un tentativo per riportare Paul Pogba a Torino. Per consegnare il francese a Massimiliano Allegri, però, i bianconeri dovrebbero vincere la concorrenza di club come Real Madrid e PSG.

Secondo quanto riferito da ‘L’Equipe’, invece, Pogba starebbe per firmare un rinnovo multimilionario con i ‘Red Devils’. Un accordo che metterebbe la parola ‘fine’ sul sogno della tifoseria bianconera di riabbracciare il centrocampista transalpino. Insomma, due scenari completamente opposti che vanno a comporre un autentico giallo intorno a Pogba: la voglia di andare dritti al finale per scoprire come si concluderà questa vicenda è sempre più forte.