Annuncio sul rinnovo: assist alla Juventus | Nuovo colpaccio a zero

Nuova occasione a parametro zero per la Juventus: il giocatore esce allo scoperto

La Juventus è sempre vigile sulle possibili occasioni a parametro zero in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Tra i giocatori in scadenza di contratto nel prossimo giugno c’è anche Andreas Christensen, che non ha ancora rinnovato con il Chelsea.

Come riportato dal ‘The Sun’, anche il club bianconero è sulle tracce del difensore, che nelle ultime ore è uscito allo scoperto così sul proprio rinnovo. Al portale danese ‘bt.dk’, il 25enne ha ammesso di non avere ancora idea di quello che potrà riservargli il futuro. Questo a pochi mesi dalla scadenza del suo contratto con i ‘Blues’. Ecco l’annuncio di Christensen che può essere interpretato anche come un assist alla Juventus e alle squadre interessate alla sua situazione.

Calciomercato Juventus, occhi su Christensen: l’annuncio del difensore

“Non commenterò, perché sai tutto quello che è stato scritto. Non posso assolutamente farlo. Mi sento valorizzato, sono felice, ma non entro nella mia situazione contrattuale. Non ne ho idea”, ha ammesso Christensen. “Sono felice al Chelsea, quindi non c’è molto da dire. Non sento la pressione del rinnovo o altro, mi diverto e basta, non so perché tutti pensano che sia una brutta situazione. Il Chelsea ha un giocatore che in questo momento si diverte a giocare a calcio e l’allenatore gli mostra fiducia: non c’è una cattiva relazione, non c’è niente”.