Calciomercato Inter, così non c’è speranza: imposto l’ultimatum

Futuro lontano dall’Inter per il calciatore. Niente summit e Psg e Atletico Madrid, che spingono alle spalle per strapparlo ai nerazzurri

Beppe Marotta corre spedito. La sua Inter non ha avuto particolari problemi a prolungare i contratti di calciatori importanti come Lautaro Martinez e Nicolò Barella ma il treno nerazzurro dei rinnovi sembra essersi fermato alla ‘stazione’ Brozovic.

Riuscire a trovare un accordo per il centrocampista croato si sta rivelando più difficile del previsto. Più passa il tempo, più la sensazione è che il calciatore stia flirtando con altre squadre. Il tanto atteso summit, annunciato più volte in passato, non c’è ancora stato e sicuramente non per volere dell’Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, il club nerazzurro vorrebbe una risposta entro Natale.

La speranza di Marotta è quella di poter incontrare Brozovic già la prossima settimana, quando farà ritorno dagli impegni con le Nazionali e prima della partita con il Napoli. Al momento, però, non c’è certezza.

Psg e Atletico alla finestra per Brozovic

L’Inter sta mettendo fretta a Brozovic anche per capire effettivamente quali saranno le sue richieste. I nerazzurri non vorrebbero andare oltre ad un’ offerta da 4,5 milioni di euro più bonus. Sul tavolo potrebbe dunque finire lo stesso contratto firmato da Nicolò Barella solo quale giorno fa.

Se il croato dovesse richiedere un trattamento simile a quello di Lautaro Martinez, un assegno da sei milioni di euro netti a stagione, i margini per un nuovo accordo – si legge – sarebbero praticamente pari a zero. La paura è che dietro ai tentennamenti di Brozovic ci siano due club importanti, che già in passato hanno mostrato interesse per lui, come Psg e Atletico Madrid.