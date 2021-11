Calciomercato Inter, l’offerta che cambia tutto | 43 milioni a gennaio

Un big della rosa di Simone Inzaghi potrebbe lasciare l’Inter già a gennaio. C’è l’affondo dall’Inghilterra: l’offerta ai nerazzurri

Il Liverpool potrebbe presto rompere gli indugi dare l’assalto all’alfiere dell’Inter di Simone Inzaghi. Come rimbalza da Oltremanica, Klopp sarebbe disposto a tutto per portare l’asso nerazzurro ad Anfield già nel mercato di gennaio.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | PIF-Inter, ulteriore accelerata: la trattativa avanza

Resta al momento complicato il rinnovo di Marcelo Brozovic con l’Inter, con il club nerazzurro che vorrebbe prendere una decisione definiva entro la fine dell’anno sul futuro del centrocampista classe ’92. L’ex Dinamo Zagabria è sotto contratto fino alla prossima estate e senza rinnovo si libererebbe a parametro zero a fine stagione.

Permane distanza tra le parti, con l’entourage di Brozovic che chiede un ingaggio superiore alla dirigenza di Viale della Liberazione rispetto all’offerta di Marotta da 5-5,5 milioni all’anno. Intanto non è un mistero l’interesse delle altre big europee per ‘Brozo’ con il Liverpool che farebbe sul serio per il forte centrocampista.

Inter, affondo Liverpool per Brozovic: spunta l’offerta per gennaio

Per anticipare l’agguerrita concorrenza, i ‘Reds’ potrebbero già formalizzare un’offerta importante all’Inter nel mercato di gennaio. Klopp è un estimatore di Brozovic e sarebbe disposto a fare follie per averlo subito a Liverpool come sottolinea il portale ‘Caughtoffside’. Il tecnico tedesco non è riuscito a sostituire Wijnaldum nel migliore dei modi la scorsa estate e avrebbe individuato nel croato il tassello giusto in mediana.

LEGGI ANCHE >>> Doppio addio a Inter e Milan: Brozovic e Kessie alla pari

Il club inglese starebbe pensando ad un’offerta di 36 milioni di sterline – al cambio quasi 43 milioni di euro – per convincere l’Inter a privarsi di Brozovic a gennaio. Inoltre, per il giocatore sarebbe pronto un ricco contratto pluriennale ad oltre il doppio rispetto ai 3,5 milioni di euro che percepisce attualmente a Milano.