Roma e Mourinho in crisi, Maurizio Costanzo ‘chiede’ 15 giorni

In casa Roma arriva l’annuncio di Maurizio Costanzo sulla crisi che attraversa la squadra di Mourinho dopo la sconfitta col Venezia

Il momento negativo della Roma continua a far discutere. L’ultima sconfitta contro il Venezia (3 a 2 allo stadio Penzo) ha fatto lievitare i dubbi sull’operato di José Mourinho, che alla ripresa del torneo sarà chiamato a battere il Genoa per placare l’ira dei tifosi più scettici. Maurizio Costanzo, celebre giornalista e responsabile della comunicazione del club, ha rilasciato una brevissima dichiarazione sul momento difficile che stanno vivendo i giallorossi.

Chiaro il messaggio: “La Roma? Per ora non parlo, meglio aspettare almeno quindici giorni – le parole di Costanzo rilasciate a ‘notizie.com’ – Situazione Mourinho? Anche qui, preferisco aspettare e parlate della Roma. Non è il caso di parlare”.

LEGGI ANCHE >>> Roma, bocciatura totale per Mourinho: “Fa il furbo. Non è speciale”

Calciomercato Roma, Mourinho nel mirino: Costanzo chiede tempo

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato Roma, nuovo talento per Mourinho: fissato il prezzo

Maurizio Costanzo chiede quindi ulteriore tempo per poter giudicare l’operato di Jose Mourinho. Il portoghese, dal canto suo, sarà chiamato a una veloce ripresa per continuare la lotta al quarto posto, vero obiettivo stagionale che rischia di allontanarsi in caso di ulteriori passi falsi.