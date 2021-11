Nome nuovo per quanto riguarda il calciomercato Roma. I giallorossi provano a regalare un giovane talento a Mourinho

José Mourinho non perde occasione per sottolineare come la rosa che gli ha messo a disposizione la Roma non sia all’altezza delle ambizioni di club e tifosi. Gli ultimi deludenti risultati hanno relegato i giallorossi al sesto posto in Serie A ed al secondo del girone di Conference League. Urgono rinforzi a gennaio.

I tre gol subiti domenica a Venezia hanno evidenziato che il club capitolino ha un problema nel reparto arretrato. Mourinho ha scelto Mancini e Ibanez come coppia centrale, mentre Smalling resta un rebus causa infortuni e Kumbulla è stato bocciato. Nell’ottica del rinforzamento e del ringiovanimento della squadra, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, la Roma ha messo gli occhi su Taha Altikardes.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, la Juve piomba su un obiettivo di Mourinho

Si tratta di un difensore centrale classe 2003 che milita attualmente nel Bursaspor oltre che nella Nazionale turca Under 19. In patria viene considerato il miglior talento della sua generazione ed il suo cartellino viene già valutato 1,5 milioni di euro. Ma i giallorossi dovranno fare i conti con una folta concorrenza di club europei, in particolare quelli tedeschi, con il Friburgo che è molto interessato al giocatore.