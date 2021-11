Allarme Inter in Sudamerica, compagno in isolamento

Un compagno di squadra di due calciatori dell’Inter è stato posto in isolamento, essendo stato in contatto con una persona positiva. La situazione

Tornano le Nazionali e sistematicamente ci sono nuovi casi di Covid-19 tra i calciatori. I viaggi intercontinentali di certo non aiutano

In Cile è scattato l’allarme per Mauricio Isla. Il giocatore, ex Juventus, è stato in contatto con una persona positiva, e sarà chiamato ad osservare un periodo di quarantena di sette giorni. L’unità medica del Cile – si legge nella nota della Federazione – informa che Isla è risultato negativo così come il resto del gruppo, dove sono presenti anche due giocatori dell’Inter, Vidal e Sanchez