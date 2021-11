Calciomercato Napoli e Inter, super offerta del doppio ex per Insigne

Napoli e Inter devono fare i conti con la possibile super offerta dell’Everton per Lorenzo Insigne, in attesa di novità sul fronte rinnovo

La questione rinnovo inizia a scottare. In casa Napoli proseguono le distanze tra il capitano Lorenzo Insigne e il presidente Aurelio De Laurentiis, che vedranno scadere l’attuale contratto a giugno 2022. Mentre agente e patron proseguono il dibattito tramite i media, il giocatore in campo inizia a mostrare qualche insicurezza di troppo, come dimostrano le recenti prestazioni altalenanti e i rigori sbagliati da inizio stagione. Per lui avanzano dunque le indiscrezioni di mercato.

Calciomercato Napoli e Inter, l’Everton prepara la super offerta per Insigne

In Italia resta sempre vigile l’Inter, che continua a studiare il rendimento del Magnifico. In Premier League, riporta però ‘Tuttosport’, oggi c’è l’Everton di Benitez in prima fila tra quelli che potrebbero offrirgli le cifre richieste: non meno di 6 milioni netti a stagione, 7 alla firma e i diritti di immagine nella sua disponibilità. La somma sarebbe nelle disponibilità anche del Psg. Con l’arrivo dell’inverno, dunque, in casa Napoli si attendono settimane sempre più calde: il rinnovo del capitano inizia a scottare.