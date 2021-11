L’asta tra big per l’esubero che sblocca il mercato dell’Inter

L’Inter lavora sul calciomercato per migliorare la rosa. Scatta l’asta per il calciatore che potrebbe sbloccare l’intera sessione

L’Inter è a lavoro in campionato per tentare di rimontare lo svantaggio su Milan e Napoli. I nerazzurri dovranno agire con grande oculatezza sul calciomercato.

Niente spese pazze, e questo è praticamente obbligatorio per contenere i costi: di conseguenza, occorrerà effettuare un bilancio tra entrate e uscite, in modo da ottenere la rosa bilanciata di cui necessita Simone Inzaghi. In attacco, le gerarchie ora sono ben chiare: quattro uomini per due posti, con Alexis Sanchez e Joaquin Correa uomini utili per ribaltare la partita e dare fiato ai titolarissimi. Il cileno, però, soprattutto a inizio stagione, sembrava ai margini del progetto Inter e comunque è uomo difficile da gestire. Per qualità e blasone, al netto degli infortuni, chiede spazio e fa bene quando chiamato in causa. In più, l’alto ingaggio richiama nella Beneamata un sacrificio in uscita per alleggerire i costi.

Calciomercato Inter, Sanchez in uscita: scatta l’asta

Gli estimatori non mancano per il calciatore. ‘La Tercera’ fa il punto sul suo futuro evidenziandone tutte le possibilità. A Diego Simeone è sempre piaciuto, mentre con il ritorno in panchina di Xavi Hernandez, il Barcellona potrebbe rappresentare un’opportunità concreta. Anche il Marsiglia, inoltre, è sulle tracce del calciatore. Una tripla pista che potrebbe far scattare una vera e propria asta. Ricordiamo inoltre che l’uscita di Sanchez potrebbe permettere all’Inter di centrare un altro colpo in attacco, con Giacomo Raspadori in prima fila. I nerazzurri ora ragionano tra entrate e uscite: il nome di Sanchez resta caldo.