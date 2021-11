Calciomercato Juventus, piace ad Allegri | La società ‘blocca’ il colpo

La Juventus va a caccia di un colpo importante sul calciomercato. Allegri e la società, però, la vedono in maniera diversa su un obiettivo

La Juventus resta in prima fila sul calciomercato, alla ricerca di profili importanti per completare la rosa. I bianconeri, già la scorsa estate, avevano necessità di calciatori in quella zona di campo.

Alla fine, l’arrivo di Manuel Locatelli ha rappresentato un colpo interessante e di prospettiva per la Vecchia Signora. Forse, però, non abbastanza in un reparto in odore di rivoluzione già da diversi mesi. La linea è tracciata e neanche tanto misteriosamente per i bianconeri. La società è a caccia di colpi giovani e dagli ingaggi non troppo onerosi, che darebbero nuova linfa e prospettiva al reparto. Ma prima sarà tempo di cessioni: Aaron Ramsey sembra ormai al passo d’addio e anche la posizione di Adrien Rabiot è sempre più in bilico dopo un inizio di stagione poco soddisfacente. Al netto delle possibili partenze, sul tavolo dei bianconeri resta caldo il nome di Axel Witsel, ma con una differenza molto importante.

Calciomercato Juventus, Allegri e la società in ‘disaccordo’ su Witsel

Fin da quest’estate, il centrocampista del Borussia Dortmund era nel mirino della Juventus, ma alla fine non se n’è fatto nulla. Il trentaduenne potrebbe arrivare a gennaio anche solo attraverso un indennizzo, ma ora un fattore è da considerare nella trattativa. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, se ad Allegri il calciatore piace e lo riterrebbe utile per il suo centrocampo, la società non vorrebbe puntare più su calciatori over 30. Una scelta chiara che potrebbe cambiare il destino del ragazzo e dei bianconeri nel prossimo futuro.