Vlahovic sempre nel mirino della Juventus, arriva un ‘assist’ da parte di un grande ex che gli consiglia di accettare la corte bianconera

Dusan Vlahovic è ormai un obiettivo di mercato conclamato per la Juventus. La caccia al serbo, dopo l’interruzione delle trattative per il rinnovo con la Fiorentina, è aperta.

Il destino del bomber classe 2000 si deciderà entro l’estate, visto che i viola avranno necessità di monetizzare il più possibile dal suo addio. La concorrenza ai bianconeri non manca, ma il club piemontese può contare su uno sponsor d’eccezione che regala un suggerimento spassionato al giovane attaccante.

Vlahovic, il suggerimento: “Non ci sono dubbi, deve andare alla Juventus”

Si tratta di Vladimir Jugovic, ex centrocampista bianconero, che in Italia ha vestito anche le maglie di Sampdoria, Inter e Lazio. Intervistato da ‘Tuttosport’, il giocatore che siglò il rigore decisivo nella finale di Champions League del 1996 contro l’Ajax incoraggia Vlahovic a scegliere il bianconero: “Se lo chiedesse a me, la mia risposta sarebbe ovvia. Gli consiglierei di andare alla Juventus. E’ il centravanti under 21 del momento insieme ad Haaland, mi ricorda molto Vieri. Di certo, con i giocatori balcanici difficilmente si sbaglia. E poi noi serbi in Italia ci troviamo sempre bene…”.