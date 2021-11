Supercoppa, Inter-Juventus scelta la data: dove e quando si giocherà

Si va verso la conclusione della telenovela legata a Inter-Juventus valida per la Supercoppa Italiana: la data della partita

Dopo la sfida in campionato terminata per 1-1 i tifosi di Inter e Juventus sono in trepidante attesa per quello che sarà il confronto diretto in Supercoppa Italiana, che metterà così in palio il primo trofeo stagionale. Tante le voci sulla partita in questione che per questioni di incastri col calendario ha avuto un percorso complesso e travagliato per ciò che concerne la data.

Inter-Juventus sarà la sfida tra la vincitrice del campionato di Serie A e chi ha conquistato la Coppa Italia.

Inter-Juventus mercoledì 12 gennaio a San Siro

Dopo un lungo percorso spunta finalmente la probabile data nella quale si disputerà il ‘derby d’Italia’ valido per il primo titolo stagionale. La Supercoppa Italiana 2021 tra Inter e Juventus si disputerà a San Siro e non in Arabia Saudita il prossimo 12 gennaio.

Si va verso questa direzione senza quindi rinvio di partite: l’ufficialità dovrebbe arrivare giovedì dopo la riunione del Cda Lega che faranno in streaming. La settimana seguente poi bianconeri e nerazzurri giocheranno gli ottavi di Coppa Italia.