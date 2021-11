Dazn fallimento totale: “Addio immediato”

Scoppia la bufera su Dazn dopo le recenti novità relative alla visione su più dispositivi contemporaneamente. L’utenza è in rivolta

Rivoluzione in arrivo per la piattaforma di streaming di Dazn, che si prepara a porre fine alla possibilità di accesso ai contenuti contemporaneamente da due device distanziati l’uno dall’altro. Niente più doppia utenza con la finalità di abbattere i fenomeni legati alla pirateria. Una scelta che però manderebbe su tutte le furie il pubblico attuale.

L’utenza infatti non ha preso bene questa indiscrezione emersa questa mattina, e sui social in particolare sta facendo sentire forte e chiara la propria voce e il proprio dissenso nei confronti della novità.

Dazn nella bufera: gli utenti minacciano la disdetta

Sui social sta prendendo piede nuovamente l’hashtag ‘DaznOut‘ con i tifosi ed appassionati infuriati per la decisione prospettata questa mattina. In tantissimi augurano il fallimento alla nota piattaforma di streaming con la massa che spinge per la disdetta immediata:

#Daznout la fine della condivisione dell’abbonamento farà saltare quella baracca che avete tirato su — Carlo (@EmiLu90) November 9, 2021

RAGA, SFRUTTANDO LA DOMENICA DI SOSTA DOBBIAMO DISDIRE TUTTI!!! Prima della prossima giornata falliranno!! E così riavremo in tempo qualcosa di decente #DAZN #Daznout @DAZN_IT — FRANZRAFF (@ceckraff) November 9, 2021

Avete solo uno scopo il fallimento‼️‼️ #Daznout — ®i©©a®do ga®denghi™ (@Ghilli1978) November 9, 2021

La disdetta in massa è la soluzione #Daznout — Nikk (@Nikk1497) November 9, 2021

Ci sono voluti anni di Sky per ridurre notevolmente la pirateria, ed ora sono bastati pochi mesi per farla tornare ad alti livelli. Continua il flop di #DAZN spacciato per evoluzione digitale. Quanto durerà ancora la truffa dell’anno ?@SerieA #Daznout — Massimiliano Milani (@MaximiMilani) November 9, 2021

Invece di riportare l’attenzione e la passione nel calcio, lo si sta distruggendo passo dopo passo… #Daznout — Lorenzo Scipione (@LorenzoScipione) November 9, 2021