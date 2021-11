Calciomercato Juventus, rinnovo saltato | Assist a Inter e Roma

La Juventus potrebbe piazzare un colpo a centrocampo nel mercato di gennaio: le trattative per il rinnovo sarebbero già saltate

Anche in questi primi mesi, il punto debole dei bianconeri è rimasto sempre lo stesso: un centrocampo che non riesce ad essere al livello degli altri top team. E, allora, un intervento sul mercato di gennaio potrebbe essere risolutivo.

La volontà di Massimiliano Allegri è quella di ritrovare la solidità del passato e molto, di questa operazione, passerà dal centrocampo. Avere una mediana capace di fare un buon filtro permette di alleggerire la pressione a cui è sottoposta la difesa, la qualità in mezzo poi garantisce un maggiore supporto agli attaccanti. Il piano del tecnico livornese, quindi, potrebbe prevedere un rinforzo nel prossimo mercato.

Calciomercato Juventus, Witsel non rinnova | Inter e Roma le concorrenti

Uno dei nomi più accostati alla Juventus per il mercato di gennaio è quello di Axel Witsel. Il centrocampista belga è un obiettivo di lunga data dei bianconeri, che in passato furono vicinissimi ad ingaggiarlo. Ora Witsel si trova in scadenza di contratto e, come riportato da ‘fussballtransfers.com’, le trattative con il Borussia Dortmund per il rinnovo si sarebbero arenate completamente.

Sempre secondo il portale tedesco, però, dopo i tentati estivi la Juventus non ha ancora ripreso i contatti con il Dortmund. La strategia del club tedesco, tuttavia, potrebbe essere quella di cedere il giocatore nel mercato di gennaio per incassare almeno qualcosa. Ecco, quindi, che potrebbero subentrare anche Roma e Inter: entrambe le società sono alla ricerca di un rinforzo a centrocampo e Witsel potrebbe rivelarsi la soluzione giusta. Il belga porterebbe esperienza e qualità al servizio del suo nuovo club.