Rebic sotto accusa: “Ha chiamato lui la squadra una m…”

Ancora fuori dai convocati della Croazia Ante Rebic: il ct Dalic spiega il motivo che lo ha portato ad escludere il milanista

Nella lunga lista dei calciatori che in queste due settimane lasceranno le compagini di Serie A per rispondere alla convocazione delle Nazionali non c’è Ante Rebic. L’attaccante croato non è stato chiamato dal ct Dalic e resterà quindi a Milanello agli ordini Pioli, potendo approfittare della pausa del campionato per rimettersi in forma.

Una esclusione che lo stesso Dalic ha motivato in conferenza stampa, spiegando il motivo per il quale l’esterno del Milan non fa parte del gruppo della Nazionale.

“E’ stato lui a chiamare m… la squadra, non io”. Prima di tornare a convocarlo il commissario tecnico si attende le scuse di Rebic, come spiegato anche da ‘sportske novosti’.