Lautaro Martinez sotto accusa per il derby e il digiuno di gol: l’argentino ora può diventare un caso ma una statistica lo ‘assolve’

Il rigore sbagliato, i gol che mancano dal due ottobre: momento nero, almeno con la maglia dell’Inter, per Lautaro Martinez. La prestazione nel derby è stata negativa, rovinata anche dall’errore dagli undici metri che poteva valere la vittoria per la squadra di Inzaghi contro il Milan.

Il ‘Toro’, fresco di rinnovo di contratto con adeguamento dell’ingaggio, non sta rendendo come sperato. Cinque i gol in stagione finora ma tutti concentrati nel primo mese e mezzo di campionato: tre reti nelle prime tre giornate, i due gol consecutivi con Atalanta e Sassuolo, poi nulla più. Zero reti anche in Champions League, lì dove il suo apporto sarebbe servito per rendere più agevole la qualificazione. Martinez è ora un ‘problema’ per l’Inter, il suo digiuno alimenta interrogativi, ma c’è anche una statistica che invita ad andare con i piedi di piombo con le critiche.

Inter, Lautaro Martinez senza gol: il confronto con gli altri anni

Se in questa stagione Lautaro Martinez è fermo a cinque reti e non segna dal 2 ottobre, cosa dicono i numeri delle passate annate? Proprio il confronto con i due campionati precedenti fanno capire che il rendimento dell’argentino non è poi così diverso dal solito. Nel 2019/2020 i gol realizzati alla dodicesima di Serie A erano ugualmente cinque e lo stesso anche per la scorsa stagione.

Lo scorso anno la distribuzione delle reti è stata simile a quella attuale, mentre due anni fa era più omogenea: dopo un inizio un po’ faticato, era esploso ad ottobre. I numeri dicono quindi che il rendimento di Lautaro Martinez non è poi così diverso rispetto al passato: che sia proprio il mancato salto in avanti, dopo il rinnovo, il problema?