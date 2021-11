Arriva il responso sugli acciaccati del derby per l’Inter: il verdetto sulle condizioni fisiche di Edin Dzeko

L’Inter conclude il derby con un pareggio e tre acciaccati. Bastoni, Barella e Dzeko hanno concluso anzitempo la sfida contro il Milan, tutti con problemi fisici. Il giorno dopo la stracittadina lombarda arriva il verdetto che fa tirare un sospiro di sollievo per Edin Dzeko.

Le condizioni del bosniaco non destano preoccupazione in vista del match in programma tra due settimane contro il Napoli. Per lui si tratta di un semplice affaticamento muscolare considerato il grande numero di partite disputate nell’ultimo periodo. Ora sarà valutato dallo staff della Bosnia per gli impegni con la Nazionale.

L’ex Roma sarà a disposizione alla ripresa così come Bastoni e Barella che hanno anche risposto alla convocazione di Mancini per il doppio impegno dell’Italia contro Svizzera e Irlanda del Nord. Per loro gli esami non hanno evidenziato alcuna lesione.

Inter, sospiro di sollievo anche per Bastoni e Barella

Già nel pomeriggio il commissario tecnico della Nazionale campione d’Europa in conferenza stampa aveva rassicurato sulle condizione dei due interisti: “Barella sarà valutato nei prossimi giorni ma non dovrebbe essere nulla di grave, mentre gli altri dovrebbero essere a posto”. Un sospiro di sollievo anche per l’Italia considerati i tanti infortuni che stanno caratterizzando l’avvicinamento alla decisiva sfida contro la Svizzera.