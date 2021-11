Calciomercato Juventus, blitz in Germania per il nuovo bomber

La Juventus lavora in chiave calciomercato per acquistare un nuovo bomber, nel mirino c’è anche Darwin Nunez

Missione tedesca per Darwin Nunez. La scorsa settimana, in occasione di Bayern Monaco-Benfica di Champions League, riporta ‘Tuttosport’, stando a quanto filtra dagli ambienti lusitani, ci sarebbe stato anche un collaboratore di Cherubini all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. La Juventus monitora la crescita dell’attaccante uruguagio classe 1999, seguito nei mesi scorsi anche da Milan e Roma. Nel match perso dai lusitani per 5 a 2, Nunez è entrato nel secondo tempo riuscendo a segnare uno dei due gol del suo club.

Calciomercato Juventus, blitz in Champions League per Nunez del Benfica

Per qualità e prospettive, Nunez rappresenta un giocatore adatto al progetto della Juventus, che lo ha messo nel mirino in vista di giugno. La concorrenza è però agguerrita e annovera svariati interessi provenienti dalla ricca Premier League. L’obiettivo primario dei bianconeri, tuttavia, resta Dusan Vlahovic della Fiorentina, visionato sabato sera nel match vinto allo Stadium. Sono molteplici, quindi, gli obiettivi di Agnelli per rinforzare l’attacco juventino in vista della prossima stagione.