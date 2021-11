Calciomercato, Simeone scatenato: top club in A con lo scambio

Non si ferma più Giovanni Simeone che sta vivendo un momento magico con la maglia del Verona. Idea per l’attacco dell’Inter

L’Inter arriva alla sosta per le nazionali con un punto pesante raccolto nel derby di ieri sera contro il Milan. Pari spettacolare quello nella stracittadina che ha visto brillare la stella dell’ex Calhanoglu. Più offuscati invece gli attaccanti ed in particolare Lautaro Martinez, autore di un calcio di rigore fallito che avrebbe potuto riportare avanti i nerazzurri di Inzaghi.

Al netto del momento di appannamento dell’argentino, il tecnico ex Lazio ha comunque trovato una quadra in attacco in questo primo scorcio di stagione alla luce dei numeri anche di Dzeko e Correa, mentre appare più indietro Sanchez. Il reparto avanzato dell’Inter, nonostante le ottime statistiche forse necessita di un’altra prima punta pura, ruolo ricoperto dal solo centravanti bosniaco.

Calciomercato Inter, Simeone non si ferma più: idea per l’attacco

Un numero 9 che in questo momento sta incantando in Serie A è senza ombra di dubbio Giovanni Simeone, che ha messo in scena una partenza sprint. Il Cholito a Verona ha trovato la propria dimensione e gol messo a segno contro il Napoli è già a quota 9 in questa Serie A.

Come sottolineato da ‘Interlive.it’, l’ex Cagliari potrebbe tornare in ottica Inter in quanto da tempo piace ad Ausilio. Il riscatto del Verona è fissato a 12 milioni e potrebbero chiederne 25 per la cessione del cartellino. I nerazzurri in estate potrebbero provare l’assalto con una parte cash e i vari Radu e Mulattieri con tanto di plusvalenze.