Possibile occasione sul mercato per l’Inter, con l’obiettivo di lunga data che si muoverà a gennaio: Mourinho insidia Inzaghi

Dopo la sosta delle nazionali ci sarà una lunga tirata fino al mercato di gennaio, un tour de force in cui si potrebbe decidere molto della stagione.

L’Inter e la Roma stanno vivendo due momenti opposti: i nerazzurri sono in crescita, nonostante il pareggio nel derby della Madonnina, mentre i giallorossi stanno attraversando una crisi di risultati imponente. Entrambe le società, per motivi differenti, stanno cercando rinforzi per la difesa e l’occasione giusta potrebbe arrivare dalla Serie A.

Calciomercato Inter, Izzo lascia il Toro a gennaio | Inzaghi sfida Mourinho

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il Torino venderà cinque giocatori nel mercato di gennaio: tra questi ci sarà anche Armando Izzo, che potrebbe essere al centro di una sfida tra Roma e Inter. Simone Inzaghi ha solamente Ranocchia come alternativa ai tre centrali titolari e il difensore granata è un obiettivo di vecchia data della società meneghina. Anche Mourinho sta avendo grandi problemi difensivi e Izzo potrebbe essere d’aiuto alla causa giallorossa.

Questa mattina, poi, Marotta ha parlato del mercato di gennaio e delle strategie dell’Inter per il futuro. La volontà del club meneghino è quella di toccare il meno possibile la rosa, per non scombinare gli equilibri che sta creando Simone Inzaghi, ma sempre con un occhio vigile sulle possibili occasioni. Armando Izzo, quindi, potrebbe rientrare perfettamente in questa categoria: la concorrenza della Roma, però, potrebbe complicare la situazione.