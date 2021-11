La Serie A sogna in grande: Zinchenko e Pulisic col nuovo mister

Zinchenko del Manchester City e Pulisic del Chelsea. In Serie A si sogna in grande. Con il nuovo mister può arrivare il grande colpo dalla Premier League

Il Genoa sogna in grande. Il club ligure, dopo il terzo pareggio consecutivo, il sesto in stagione, ha deciso di esonerare Davide Ballardini e di affidarsi ad Andrij Shevchenko.

L’ex attaccante del Milan, che ha guidato la sua Ucraina, agli ultimi Europei, ha firmato un contratto lungo, fino al 30 giugno 2024. Ora si aspetta rinforzi importanti per riuscire a portare in salvo il Genoa. Attualmente la classifica non è certo tra le più belle, con il Grifone a 9 punti, come la Sampdoria. Peggio, fin qui, hanno fatto solamente Salernitana e Cagliari.

La nuova proprietà sembra intenzionata a fare le cose in grande e secondo quanto riporta il quotidiano ligure principale, ‘Il Secolo XIX’, avrebbe messo nel mirino due pezzi da novanta della Premier League.

Doppio sogno

L’idea sarebbe quella di regalare un giocatore di spessore per il tridente offensivo. I nomi sono importanti, l’ucraino del Manchester City, Zinchenko, e lo statunitense del Chelsea, Pulisic.

Chissà che non sia proprio Shevchenko a riuscire a convincere uno dei due calciatori, che potrebbero accettare Genova per rilanciarsi.