DIRETTA Serie A, Lazio-Salernitana | Segui la cronaca LIVE

Per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, la Lazio di Maurizio Sarri ospita la Salernitana di Stefano Colantuono

Dopo il pareggio ottenuto a Marsiglia in Europa League, la Lazio si rituffa in campionato e, per la dodicesima giornata della Serie A, ospita una ritrovata Salernitana, a caccia di punti importanti in ottica salvezza.

I biancocelesti di Maurizio Sarri, che sta trattando col presidente Claudio Lotito il prolungamento di contratto, arrivano all’appuntamento dopo il 2-2 ottenuto sul campo dell’Atalanta nel turno precedente. Di contro, i granata, rivitalizzati dalla cura Stefano Colantuono, hanno dato filo da torcere alla capolista Napoli domenica scorsa, ma sono usciti sconfitti dal derby campano. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-SALERNITANA

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

SALERNITANA (4-3-3): Belec; Zortea, Gyomber, Strandberg, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Schiavone; Bonazzoli, Simy, Ribery. All. Colantuono

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 31, Milan* 31, Inter* 24, Atalanta 22, Roma 19, Lazio* 18, Fiorentina, Juventus e Bologna 18, Empoli 16, Verona* 15, Torino, Sassuolo e Udinese 14, Venezia 12, Spezia 11, Sampdoria 9, Genoa 9, Salernitan*a 7, Cagliari 6

* Una partita in meno