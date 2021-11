Lazio, Lotito ha già deciso: ecco il futuro di Maurizio Sarri

Dopo un inizio di stagione particolare, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha preso la sua decisione sul tecnico Maurizio Sarri

La Lazio in campo oggi, all’Olimpico contro la Salernitana, per infrangere un ‘tabù’. Di ritorno dai match di Europa League, infatti, i biancocelesti fin qui hanno raccolto appena un punto, quello del pareggio con il Cagliari. Sono poi arrivate le rotonde sconfitte contro Bologna e Verona.

E’ un aspetto su cui ha insistito alla fine della gara col Marsiglia il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri. Un rendimento altalenante, quello dei capitolini, che fin qui non soddisfa appieno. Il potenziale per far bene c’è, come dimostra la gara di livello disputata con l’Atalanta, al di là della beffa per il pari finale. Sull’allenatore, in ogni caso, il presidente Claudio Lotito ha già preso una decisione importante.

Calciomercato Lazio, Lotito e Sarri si incontrano in settimana

Sperando di arrivare alla pausa con tre punti pesanti nel carniere per la corsa Champions, il patron biancoceleste incontrerà in settimana il tecnico per l’accordo per il rinnovo fino al 2025. Lo riporta il ‘Corriere dello Sport’, che spiega come, contrariamente alle abitudini del numero uno laziale, il contratto in essere (un biennale fino al 2023) verrà esteso decisamente prima del tempo. Sarri, in ogni caso, chiederà garanzie: oltre agli aspetti economici, anche interventi sul mercato mirati per la sua idea di calcio.