Calciomercato, Conte batte tutti | Doppio sorpasso per il big dell’Inter

L’Inter pone grande attenzione al futuro del big sul calciomercato. Antonio Conte irrompe per il titolarissimo di Simone Inzaghi

L’Inter deve guardarsi attorno sul calciomercato, alla ricerca delle soluzioni giuste per la sua rosa, in entrata e in uscita.

I nerazzurri stano ponendo grande attenzione alla situazione relativa i rinnovi di contratto. Dopo aver chiuso per Nicolò Barella e Lautaro Martinez, l’Inter ha l’intenzione di blindare anche Marcelo Brozovic. Il croato ha avuto una crescita esponenziale nel ruolo di metodista davanti alla difesa. Corre, pressa, imposta e ha messo a referto anche assist e gol decisivi, come l’ultimo contro lo Sheriff in Champions League. Il rinnovo di contratto, però, è ancora tutto da stabilire, con la distanza che resta nelle cifre. E le maggiori big internazionali ora non stanno più a guardare, pronte a farsi sotto per il calciatore.

LEGGI ANCHE >>> Milan-Inter, Inzaghi spalle al muro: la stoccata al tecnico nerazzurro

Calciomercato Inter, Conte irrompe per Brozovic: due big battute

Dalla Spagna sono sicuri: Antonio Conte fa sul serio per Brozovic e vuole centrare il colpo a zero. Il croato piace tantissimo al tecnico, che l’ha plasmato anche all’Inter e ora l’allenatore vuole trapiantare il suo stile di gioco anche in Premier League. Secondo quanto riporta ‘todofichajes’, per il centrocampista Conte avrebbe superato anche Atletico Madrid e Bayern Monaco. Se non dovesse rinnovare con l’Inter, il suo futuro pare scritto e dovrebbe essere ancora con il suo ex allenatore a telecomandarlo dalla panchina.