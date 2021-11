Venezia-Roma, Darboe non convocato: ecco il motivo

Da Darboe e Calafiori, le ultime sulla Roma impegnata domani contro il Venezia nel match valevole per la dodicesima giornata di Serie A

La Roma proverà a riscattare gli ultimi deludenti risultati domani contro il Venezia nel match valevole per la dodicesima giornata di Serie A. Per la sfida in casa dei lagunari, Mourinho ha deciso di rinunciare a Darboe.

Venezia-Roma, Darboe non convocato per scelta tecnica. Indisponibile Calafiori

Il giovane centrocampista gambiano non è stato convocato per scelta tecnica, nonostante oggi si sia allenato regolamente col resto del gruppo. Per la sfida di domani, Mourinho sarà invece obbligato a fare a meno di Calafiori, out per un risentimento alla coscia sinistra.