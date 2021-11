Serie A, Spezia-Torino 1-0: Sala vale tre punti pesantissimi

Cronaca, risultato, tabellino e classifica aggiornata dopo Spezia-Torino, che ha aperto il sabato pomeriggio della dodicesima giornata di Serie A

Si apre allo stadio ‘Picco’ il sabato pomeriggio di Serie A con la sfida tra Spezia e Torino che non ha regalato particolari emozioni. Ad aprire le danze nel primo tempo è il Gallo Belotti che a due passi da Provedel centra in pieno il montante. È il primo squillo di una frazione soporifera e risvegliata solo dalla chance per Gyasi che calcia dal limite col mancino senza trovare lo specchio.

Si tratta dell’ultimo sussulto dei primi 45 minuti che si chiudono col punteggio invariato sullo 0-0 di partenza.

LEGGI ANCHE >>> Pogback, Juventus in pole ad una condizione | E un club accontenta Raiola

Spezia-Torino, cronaca e tabellino della sfida

A cambiare lo spartito ci pensa lo Spezia già ad inizio di ripresa con una buona occasione per Nzola che fa da antipasto al gol spacca-partita arrivato al 58′ grazie ad un ottimo destro da fuori di Jacopo Sala, al suo primo centro stagionale. La reazione ospite è tutta nei piedi di Sanabria ma non basta a cambiare il punteggio. Tre punti pesantissimi in ottica salvezza per i liguri.

Spezia-Torino 1-0

Marcatore: 58′ Sala (S)

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Sala (71′ Salcedo), Maggiore; Verde (80′ Manaj), Nzola, Gyasi. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Zoet, Zovko, Manaj, Kiwior, Podgoreanu, Colley, Ferrer, Antiste, Salcedo, Strelec.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo (74′ Zaza), Lukic, Rincon (56′ Baselli), Aina; Linetty (56′ Pjaca), Praet; Belotti (56′ Sanabria). Allenatore: Juric. A disposizione: Berisha, Izzo, Zima, Zaza, Baselli, Pjaca, Sanabria, Verdi, Kone, Vojvoda, Warming, Buongiorno.

Ammoniti: 38′ Rincon (T), 53′ Linetty (T), 65′ Amian (S), 76′ Sanabria (T), 76′ Nikolaou (S)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 31, Milan 31, Inter 24, Roma 19, Atalanta 19, Lazio 18, Fiorentina 18, Empoli 16*, Verona 15, Juventus 15, Bologna 15, Torino* 14, Sassuolo 14, Udinese 11, Spezia* 11, Sampdoria 9, Venezia 9, Genoa 9*, Salernitana 7, Cagliari 6.

*una partita in più