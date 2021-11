Voti e tabellino del primo tempo di Juventus-Fiorentina, match dell’Allianz Stadium valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Prima frazione a reti bianche

Finisce a reti bianche il primo tempo dell’anticipo dell’Allianz Stadium tra Juventus e Fiorentina. Un’occasione per parte: prima spreca Morata, fronte viola è Saponara a graziare Perin da ottima posizione.

Il numero 8 ospite è comunque tra i migliori della formazione di Italiano, insieme a Bonaventura. Delude l’attacco bianconero, con Dybala e Chiesa che non inventano. McKennie lotta in mediana e si fa sentire, non pervenuto al momento l’attesissimo Vlahovic. Proteste della Fiorentina nel recupero per un tocco di mano in area di Danilo, non valutato da rigore dopo verifica al VAR.

JUVENTUS

Perin 6

Danilo 5,5

Rugani 6

De Ligt 6

Alex Sandro 5,5

Chiesa 5,5

Locatelli 6

McKennie 6,5

Rabiot 5,5

Dybala 5,5

Morata 5

All. Allegri 5,5

FIORENTINA

Terraciano 5,5

Odriozola 6

Milenkovic 6,5

Martinez Quarta 5,5

Biraghi 6,5

Bonaventura 6,5

Torreira 6

Castrovilli 6

Callejon 6

Vlahovic 5

Saponara 6,5

All. Italiano 6

Arbitro: Sozza 5,5

TABELLINO

JUVENTUS-FIORENTINA 0-0

Juventus (4-4-2): Perin; Danilo, Rugani, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Locatelli, McKennie, Rabiot; Dybala, Morata. A disposizione: Pinsoglio, Israel, Cuadrado, Pellegrini, Bonucci, Arthur, Ramsey, Bernardeschi, Bentancur, Kulusevski, Kaio Jorge. Allenatore: Allegri

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara. A disposizione: Rosati, Cerofolini, Maleh, Terzic, Venuti, Benassi, Duncan, Sottil, Amrabat, Nastasic, Igor. Allenatore: Italiano

Arbitro: Sozza (sez. Seregno)

VAR: Di Paolo

Ammoniti: Martinez Quarta (F), Danilo (J)

Espulsi:

Note: recupero 2′