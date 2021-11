Juventus-Fiorentina, convocati Allegri: ko un titolarissimo

Le ultime news Juventus riguardano i convocati di mister Allegri per la sfida di oggi contro la Fiorentina. Assenza inaspettata

Ultim’ora a sorpresa in casa Juventus. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma oggi pomeriggio alle ore 18 all’Allianz Stadium’ contro la Fiorentina. Manca un titolarissimo.

Nella lista, infatti, non figura il nome del portiere polacco Wojcech Szczesny per infortunio. L’ex romanista ha rimediato una contusione al costato che gli impedirà di prendere parte al match contro la squadra di Italiano. Al suo posto dal primo minuto la Juve schiererà quindi Perin, mentre in panchina andrà anche il giovane uruguaiano Franco Israel. Ecco l’elenco completo:

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, addio Juve: raggiunge Ronaldo allo United

Portieri: Perin, Pinsoglio, Isreal.

Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Pellegrini.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Bentancur, Locatelli, Chiesa, Bernardeschi, Rabiot, Kulusevski.

Attaccanti: Morata, Kaio Jorge, Dybala.