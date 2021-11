Calciomercato, addio Juventus: raggiunge Ronaldo allo United

Juventus, si complica la strada per l’obiettivo di mercato: accelerazione del Manchester United che sogna di portarlo in Inghilterra

A caccia del nome giusto a gennaio per rafforzare la mediana. La Juventus sta sondando con attenzione il terreno per arrivare ad un centrocampista e uno dei profili più graditi della dirigenza bianconera è quello di Aurelien Tchouameni.

Il centrocampista francese del Monaco piace tantissimo al club piemontese, che necessita rinforzi sulla linea mediana. Il problema maggiore è rappresentato dal costo del cartellino, tutt’altro che basso considerando il contratto in scadenza nel 2024 e il salto in Nazionale maggiore del giocatore del Monaco, ma anche la grande concorrenza. Tchouameni ha conquistato tanti top club europei, che sono pronti a lanciare l’assalto per prelevarlo dal Principato.

Calciomercato Juventus, assalto United a Tchouameni

A mettere la freccia, in questa corsa al 21enne di Rouen, è il Manchester United. Il club inglese sta pensando di rafforzare la mediana con un innesto di spessore già a gennaio e il ragazzo di origini camerunensi sembra essere il nome giusto. Come riferisce ‘Football Insider’, domani è prevista una missione da parte della dirigenza dei ‘Red Devils’, che visionerà con attenzione il giocatore dal vivo dopo averlo seguito anche in Europa League.

Il ragazzo sarebbe stato individuato come potenziale sostituto di Paul Pogba. Il contratto del classe 1993 scade a fine stagione e lo United non vuole farsi trovare impreparato nel caso in cui il rinnovo non dovesse arrivare. Pogba infatti continua ad essere un sogno della Juventus, ma il ritorno a Torino, complice lo stipendio monstre percepito dal franco-guineano, appare lontano. Ecco da qui la volontà da parte del club inglese di puntare subito sull’ex Bordeaux e portarlo alla corte di Cristiano Ronaldo.