Calciomercato, la Juve ha fretta per Vlahovic | L’offerta per anticipare tutti

La Juventus vara nuove possibilità sul calciomercato per tentare di bruciare la concorrenza per Dusan Vlahovic. Nuova mossa dei bianconeri

Il calciomercato è fatto anche di amori improvvisi e colpi di fulmine. Come quello che sembra aver legato la Juventus e Dusan Vlahovic.

Il bomber della Fiorentina, a furia di gol, grandi prestazioni e giocate di primo livello, è finito nella lista dei migliori bomber in circolazione. Un 2021 magico il suo che gli ha permesso di entrare nel mirino dei massimi club europei. E tra questi c’è sicuramente la Juventus, a caccia di un attaccante che porti in dote gol, tanti gol e che abbia un futuro florido davanti. Caratteristiche in cui Vlahovic rientra a pieno e una pista sul calciomercato pronta a surriscaldarsi soprattutto dopo il mancato rinnovo con la Fiorentina. E ora la Juventus ha voglia di mettere la freccia su tutta la concorrenza: è già pronta l’offerta per portare già a gennaio il bomber a Torino.

Calciomercato Juventus, offerta immediata per Vlahovic

I bianconeri, secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, sono pronti a mettere sul piatto un’offerta decisamente importante per sbaragliare la concorrenza. Si parla di 50-55 milioni di euro più il prestito di un calciatore già affermato o il cartellino di un giovane. Una proposta che potrebbe sbaragliare le altre big, comunque fortissime sul calciatore. Vlahovic, infatti, piace molto a Tottenham, Arsenal e Newcastle. Antonio Conte, in particolare, sembra pronto a tutto per portarlo a Londra. Per questo, l’asta tra i club potrebbe raggiungere anche la cifra di 80-90 milioni di euro. La Juventus ora accelera e vuole scongiurare questa possibilità.