Calciomercato Juventus, vogliono subito de Ligt | Scambio e 50 milioni

La Juventus dovrà resistere all’assalto per de Ligt nel prossimo futuro. L’offerta sul calciomercato, però, è particolarmente allettante

La Juventus è a caccia di interpreti interessanti sul calciomercato in entrata, alla ricerca di profili utili al gioco di Massimiliano Allegri e in grado di innalzare il livello della rosa.

Allo stesso tempo, però, i bianconeri dovranno prestare massima attenzione anche alle uscite. Un nome particolarmente allettante per le big internazionali è quello di Matthijs de Ligt. Il difensore centrale ha rappresentato una scommessa importantissima per la Vecchia Signora al suo arrivo a Torino, ma fino a ora non ha pagato quanto ci si potesse aspettare. Il centrale, pagando certamente i difetti di squadra, è andato spesso a corrente alternata. In giro per l’Europa, però, non mancano gli estimatori del ragazzo. E c’è chi sarebbe disposto a uno scambio pazzesco pur di prelevarlo dalla Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bomba dall’Inghilterra | Pogba ha già deciso

Calciomercato Juventus, scambio super per de Ligt: ecco le cifre

Il difensore olandese piace da sempre, per caratteristiche e stile di gioco a Pep Guardiola. Secondo quanto riporta ‘Calciomercatonews.com’, infatti, l’allenatore sarebbe disposto a fare carte false pur di portarlo al Manchester City. Una pista che potrebbe surriscaldarsi attraverso un ricco scambio: a fare il percorso inverso sarebbe, infatti, Aymeric Laporte, valutato sui 40 milioni di euro. Non solo, perché la Juventus incasserebbe anche una parte cash da 52 milioni di euro. Un’offerta sicuramente da capogiro: vedremo se la pista si concretizzerà già nelle prossime settimane.