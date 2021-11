UFFICIALE, arriva la firma sul rinnovo in casa Torino

Arriva il rinnovo in casa Torino. I granata – attraverso i propri canali – hanno annunciato il prolungamento del calciatore fino al 30 giugno 2025

Rinnovo in casa Torino. Il club granata – attraverso i propri canali ufficiali – ha annunciato di aver trovato un accordo con Alessandro Buongiorno.

Il giovane difensore classe 1999, sempre più un titolare di Ivan Juric, ha firmato fino al 30 giugno 2025.

Niente firma per Belotti

Non è arrivata la firma più attesa, quella legata ad Andrea Belotti, ma il club piemontese può esultare per aver blindato un calciatore in rampa di lancio. Per quanto riguarda il ‘Gallo’, che ha un contratto in scadenza il prossimo giugno, il rinnovo appare davvero lontano. Il centravanti italiano ha, infatti, voglia di fare il tanto atteso salto di qualità, trasferendosi in una big, come il Milan.