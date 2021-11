Calciomercato Milan, agente in città e doppio addio a zero

Brutte notizie per il calciomercato Milan. I rossoneri rischiano concretamente di perdere due obiettivi per la prossima stagione

In attesa del derby con l’Inter, il Milan è suo malgrado protagonista sul calciomercato. Suo malgrado perché dalla Francia non giungono buone notizie.

Stando a ‘L’Equipe’, infatti, i rossoneri rischiano di farsi ‘soffiare’ due obiettivi per la prossima stagione. Due obiettivi a costo zero, visto che parliamo di Azmoun e Jesus Corona. L’attaccante iraniano dello Zenit è fresco di gol alla Juventus in Champions League e, per l’appunto, nel mirino anche di Massara e Maldini per rinforzare a partire da luglio prossimo il reparto avanzato della squadra di Pioli. L’esterno messicano, invece, è stato inseguito già l’estate scorsa, rimandendo sulla lista della spesa della dirigenza milanista. Il club targato Elliott, come per Azmoun, valuta il suo profilo per la stagione ventura, ma per entrambi si sta muovendo con decisione il Lione. Stando alla medesima fonte l’agente del 28enne del Porto sarebbe già a Lione per negoziare l’accordo.

Calciomercato Milan, Azmoun e Corona al Lione già a gennaio

Il Lione può così ‘beffare’ due volte il Milan, anticipando la firma di Azmoun e Corona già a gennaio. Aulas e soci, che a gennaio causa Coppa d’Africa saranno costretti a fare a meno di Ekambi, Slimani e Kadewere, devono però sedersi a trattare con Zenit e Porto che sappiamo essere bottege molto care.