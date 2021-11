Juventus, il consiglio di tre esperti: “Ecco il nuovo bomber!”

Il consiglio di Sacchi, Lippi e Zaccheroni per il calciomercato della Juventus, che cerca un nuovo bomber

Sacchi, Lippi e Zaccheroni esaltano Vlahovic e lo consigliano alla Juventus. In occasione della mostra ‘Oltre il sogno’ organizzata da Sacchi, i tre grandi tecnici del calcio nostrano hanno espresso parole importanti per il bomber della Fiorentina. Chiaro il messaggio di Zaccheroni: “Vlahovic farebbe comodo a tutti, in Italia. Chi lo prende fa l’affare. Per l’Inter può essere il dopo Dzeko ideale, per il Milan il post Ibra – riporta ‘Tuttosport’ – Alla Juve potrebbe far comodo subito, anche se Morata non è l’ultima ruota del carro come sento dire in giro da qualcuno… Il problema è che spesso in area c’è soltanto lo spagnolo. O al massimo McKennie“.

LEGGI ANCHE >>> Conte ‘spaventa’ la Juventus: 90 milioni di euro per chiudere l’affare

Calciomercato Juventus: Sacchi, Lippi e Zaccheroni consigliano Vlahovic

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, trovato il sostituto ideale | Che intreccio con Pogba

Lippi ha espresso la sua opinione: “Vlahovic farebbe comodo a tutti, il futuro è sicuramente il suo. E’ un ottimo attaccante e si sta dimostrando anche un ragazzo serio”. Sacchi, infine, ha posto un altro quesito: “Bisogna vedere quale squadra farà più comodo a Vlahovic… Meglio una formazione che pratica un calcio di dominio o di ripartenza?”.