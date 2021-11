Conte ‘spaventa’ la Juventus: 90 milioni di euro per chiudere l’affare

Antonio Conte guarda alla Serie A per rinforzare il suo Tottenham. Conferme sul possibile assalto al big della Juventus: i dettagli

Antonio Conte ha cominciato con una vittoria in Conference League contro il Vitesse, alla fine un po’ sofferta, la sua avventura sulla panchina del Tottenham. Aspettando il calciomercato, da cui il tecnico si aspetta ‘regali’ importanti tra gennaio e la prossima estate. Conte ‘guarda’ in Serie A per rinforzare la sua squadra, anche in casa della sua ex storica, la Juventus.

Dall’Inghilterra giungono conferme circa il forte interesse del Tottenham contiano per Federico Chiesa, uno degli ultimissimi ‘colpi’ bianconeri targati Paratici, ora non a caso Ds dei londinesi. Il classe ’97 figlio d’arte è intoccabile, anche se fino a un certo punto stando agli stessi rumors provenienti da Oltremanica.

Calciomercato Juventus, 90 milioni di euro per Chiesa

Lo spagnolo ‘todofichajes.com’ va a ruota di queste indiscrezioni inglesi dando addirittura le cifre dell’eventuale affare Chiesa: un’offerta tra gli 80 e i 90 milioni di euro, meno quindi dei 100 milioni paventati, potrebbe indurre la Juve – che sul piano economico non se la passa bene – a privarsi del suo ‘asso’.