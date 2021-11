Calciomercato, Conte lo vuole subito | Obiettivo spiazzante

Antonio Conte è pronto a invadere il calciomercato, arrivando agli obiettivi che potrebbero migliorare la rosa degli Spurs. Nuovo colpo possibile

Antonio Conte ha trovato una nuova panchina, quella del Tottenham, e ora è pronto a imporre la sua potenza prepotente anche sul calciomercato internazionale.

Negli ultimi giorni, sono tanti i nomi e i big di Serie A che vengono puntualmente accostati all’allenatore, o meglio al suo nuovo Tottenham. E per forza di cose si guarda anche in casa Inter, dopo un’annata trionfale che ha portato lo scudetto e dopo un biennio comunque molto positivo per i nerazzurri. Per questo motivo, nonostante il suo rendimento non sia stato eccezionale, Conte sembra pronto a puntare nuovamente sulle qualità di Arturo Vidal.

Calciomercato Inter, Conte vuole portarlo al Tottenham: nuovo obiettivo

Tra i nomi messi in lista da Conte per gli Spurs, secondo quanto riporta ‘fichajes.net’, ci sarebbe anche quello del centrocampista cileno. L’ex Barcellona ora pare in netta crescita nello scacchiere di Simone Inzaghi, come mostrato anche in Champions League contro lo Sheriff e evidentemente il tecnico ex Juventus ritiene che il calciatore possa essergli utile anche in Premier League.

Una convinzione che cozza, in realtà, con quello che era stato il rendimento del centrocampista proprio agli ordini di Conte. L’allenatore l’aveva richiesto e voluto in nerazzurro, ma poi alcuni errori pesanti e gli infortuni l’avevano fatto uscire dai titolarissimi. Ora dalla Spagna sono convinti: Conte lo vuole e vuole riprovarci. Vedremo se sarà accontentato.