Bufera Juve-Mourinho | “L’alibi dei perdenti”

Mourinho punge la Juventus sui social dopo il calcio di rigore ripetuto contro lo Zenit: la critica al tecnico della Roma

Juventus–Roma non è ancora finita. Nella giornata di ieri José Mourinho ha riacceso le polemiche con una foto pubblicata sui social dopo il calcio di rigore fatto ripetere in Juve-Zenit. Attacco diretto ai bianconeri dopo gli episodi dell’Allianz Stadium.

Non mancano però le critiche nei confronti del tecnico per il suo atteggiamento, soprattutto perché in conferenza stampa alla vigilia della Conference League l’ex Inter non aveva voluto parlare nuovamente di arbitri e delle polemiche in Serie A. Poi è arrivato il suo post. Su ‘derbyderbyderby.it’, Giovanni Capuano ha parlato di “alibi dei perdenti” riferendosi a Mourinho.

Mourinho e “l’alibi dei perdenti”: la critica al tecnico della Roma

“Ha ragione Mourinho nel sostenere che il rigore sbagliato da Veretout allo Stadium andava ripetuto, ha torto nel sottolineare maliziosamente quello fatto ripetere a Dybala contro lo Zenit. – ha scritto il giornalista – Come se esistesse una correlazione impossibile da sostenere, perché anche a voler essere maligni fino in fondo (il sistema favorisce la Juventus) bisognerebbe certificare che la volontà è identica sia in Italia che in Europa, dove per altro i bianconeri storicamente vincono molto poco”.