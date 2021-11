Polemica rigori ancora in atto per Josè Mourinho che sui social non si è fatto sfuggire il penalty di ieri di Dybala. Si alzano i toni

“Un rigore è stato fatto ribattere, un altro no. Indovina quale“. Così Josè Mourinho sul suo profilo Instagram torna all’attacco della Juventus postando un doppio scatto. Da un lato uno screen del calcio di rigore di Veretout sbagliato allo Stadium, e dall’altro quello di Paulo Dybala fallito e poi fatto ribattere ieri sera in Champions League contro lo Zenit.

Mourinho in particolare evidenzia come il calcio di rigore di Veretout non fu fatto ribattere nonostante l’ingresso in area di un calciatore bianconero, mentre quello della Juventus in Champions ha visto una seconda battuta.