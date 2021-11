Esordio per Conte e Inter già dimenticata: “Questa è la sfida più grande”

Antonio Conte è pronto ad esordire sulla panchina del Tottenham, l’ex Inter non ha dubbi: “Questa è la sua sfida più grande”

Questa sera Antonio Conte farà il suo esordio ufficiale come allenatore del Tottenham. Gli inglesi giocheranno contro il Vitesse in Conference League.

La scelta di lasciare l’Inter in estate, dopo aver vinto lo scudetto, non è passata in sordina e ha suscitato qualche polemica. Ora, il tecnico salentino ha deciso di accettare un incarico a stagione in corsa e proverà a risollevare le sorti degli ‘Spurs’. A pochi istanti dal suo esordio sul suolo inglese, sono arrivate le dichiarazioni dell’ex nerazzurro.

Conte pronto all’esordio e Bergomi non ha dubbi: “Questa è la sua sfida più grande”

Tutto pronto per l’esordio di Antonio Conte alla guida degli ‘Spurs’, che saranno protagonisti della sfida di Conference League contro il Vitesse. Beppe Bergomi, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha dichiarato: “Non penso quest’anno possa già vincere. Ma se dovesse vincere, questo o l’anno prossimo, sarà la sua più grande impresa secondo me”. Superiore, quindi, rispetto a riportare la Juventus o l’Inter allo scudetto.

Riguardo al poco tempo avuto a disposizione dal tecnico salentino per lavorare sui giocatori del Tottenham, Bergomi non ha dubbi: “Quanti allenamenti ha fatto Conte? Due o tre? Bastano per incidere e mi aspetto qualcosa già stasera. Deve fare bene, ha i favori del pronostico e sono curioso di vedere come andrà”. Insomma, la nuova avventura di Antonio Conte si appresta a cominciare.