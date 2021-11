Calciomercato Juventus, decisione presa per Vlahovic: cifra monstre

Dusan Vlahovic fa gola a diversi club, tra i quali la Juventus: la Fiorentina ha preso una decisione, prezzo monstre

Altro che prestazioni condizionate dalla sua situazione contrattuale. La tripletta contro lo Spezia ha spazzato via i dubbi su Dusan Vlahovic, capace di essere decisivo nonostante le problematiche legate al suo futuro. L’attaccante serbo ha gli occhi di tutte le big europee su di lui e, con il contratto in scadenza nel 2023 e il no al rinnovo, già a gennaio potrebbe lasciare.

In questo senso vanno lette le parole dette a ‘juventibus’ da Romeo Agresti che fa il punto sul futuro del numero 9 della Viola. Un futuro lontano da Firenze fin dal prossimo inverno, almeno nei piani del club di Commisso.

Calciomercato Juventus, mossa Fiorentina: blitz in Inghilterra

La volontà del club viola sembrerebbe essere quella di cedere subito Vlahovic, magari all’estero. Lo spiega Agresti che dice: “La Fiorentina lo vuole vendere a gennaio per evitare dinamiche pericolose. Ci sono stati un paio di viaggi in Inghilterra per sondare il mercato locale”.

Vlahovic in Premier ma non certo a prezzo di saldo: la valutazione fissata dalla Fiorentina è monstre. “E’ stato fissato un pezzo: 80 milioni di euro – continua Agresti – . La Fiorentina non vuole sedersi a parlare con la Juventus“.