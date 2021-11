Doppio affare Juventus | Scambio col nemico e colpo in saldo

Sorpresa di calciomercato per la Juventus, le ultime notizie parlano del possibile scambio super con la Lazio

Possibile affare tra Juventus e Lazio. Come riporta ‘calciomercatoweb.it’, non è da escludere lo scambio tra Kulusevski e Luis Alberto. Il rapporto tra il fantasista spagnolo e il tecnico Maurizio Sarri non sembra ancora ricomposto; il giocatore potrebbe dunque valutare l’addio già a partire dalla prossima sessione invernale. I bianconeri, dal canto loro, continuano a monitorarlo e potrebbero proporre il ‘baratto’ con Dejan Kulusevski. L’esterno svedese è ai margini delle preferenze di Allegri ma farebbe al caso di Sarri per il suo 4-3-3. Entrambi i giocatori sono valutati circa 40 milioni di euro.

Lotito vorrebbe solo cash per far partire il suo talento, ma qualcosa potrebbe cambiare nei prossimi mesi. Per la corsia sinistra della Juventus, infine, si monitorano i profili di Halstenberg e Kolasinac, entrambi in scadenza di contratto, rispettivamente, con Lipsia e Arsenal. Agnelli studia i migliori profili per migliorare la rosa di Allegri magari già a gennaio a costi contenuti: il primo viene valutato meno di 10 milioni di euro, il secondo la metà.