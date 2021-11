Calciomercato Juventus, conto alla rovescia per Dybala: la data del rinnovo

Calciomercato Juventus, siamo ormai davvero ai dettagli per il rinnovo di Dybala: ecco quando avverrà la firma sul nuovo contratto.

Una doppietta da leader, per mettersi alle spalle definitivamente l’ultimo anno e mezzo fatto di tanti infortuni e provare a rilanciare la Juventus. Con lo Zenit, Dybala è stato trascinatore assoluto, come aveva provato a fare senza successo già con Sassuolo e Verona.

Dalla ‘Joya’, passeranno molte delle fortune del nuovo corso di Allegri in bianconero. Il tecnico ha sempre creduto molto in lui e sarà felice di vederlo vincolato ancora a lungo alle sorti della Vecchia Signora. La lunga trattativa per il rinnovo ormai è in dirittura di arrivo.

Juventus, Antun in Italia per la firma di Dybala: ecco quando

Come raccontato ieri da Calciomercato.it, Dybala guadagnerà 9,5 milioni di euro a stagione più bonus tra i 3 e i 4 milioni. Le parti stanno rifinendo i dettagli, sull’entità dei bonus e sulla possibilità di farli entrare nella parte fissa dello stipendio entro un paio d’anni. Già definita la durata del nuovo contratto, fino al 2026.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, due giocatori rispondono ad Allegri: rimproveri ingiusti

Rinnovo finora non ancora avvenuto per dettagli burocratici, ma che verrà siglato molto presto, come già spiegato dalla dirigenza bianconera. La ‘Gazzetta dello Sport’ riferisce che Antun, agente del giocatore, sarà in Italia al suo ritorno alla pausa nazionali, prima della gara con la Lazio del 20 novembre. Sarà in quei giorni che avverranno la firma e l’ufficialità.