Juventus, due giocatori rispondono ad Allegri: rimproveri ingiusti

Le ultime news Juventus dopo la vittoria in Champions riguardano due calciatori che non avrebbero gradito le critiche di Allegri

E’ apparentemente tornato il sereno in casa Juventus. Almeno fino a sabato. La vittoria contro lo Zenit San Pietroburgo ha permesso ai bianconeri di qualificarsi aritmeticamente agli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo. Ora serve rialzare la testa anche in Serie A, ma intanto è stato abolito il ritiro e concesso un giorno di riposo.

Contro la Fiorentina servirà una prestazione stile europeo alla Juve per tornare intanto in corsa per il quarto posto. Ma un singolo successo non può bastare a spazzare tutti i problemi emersi in questa prima parte di stagione, che hanno portato a tante critiche nei confronti di Massimiliano Allegri. E lo stesso tecnico livornese non ha risparmiato rimproveri ai suoi stessi giocatori. Due di loro, tuttavia, non avrebbero gradito.

Juventus, critiche non accettate: Morata e Arthur ‘contro’ Allegri

Si tratta, secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘Diario Gol’, dell’attaccante Alvaro Morata ex Real Madrid e del centrocampista Arthur ex Barcellona. I due si sarebbero fatti portavoce dello spogliatoio della Juventus per rispondere alle parole di Allegri: la squadra sarebbe fiduciosa di poter migliorare il rendimento in campo, anche se c’è voluto più tempo del previsto per sopperire alla partenza di Cristiano Ronaldo.