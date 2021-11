Il doppio addio che sblocca Vlahovic alla Juventus | “Via a gennaio”

La Juventus progetta il mercato invernale e due calciatori potrebbe essere ceduti: dal doppio addio l’assalto a Vlahovic

Una Juventus ancora in costruzione: già agli ottavi di Champions, i bianconeri sono a sedici punti dalla vetta in campionato. Ovvio quindi pensare al mercato di gennaio quando Allegri vorrà calciatori più adatti al proprio credo calcistico.

Per averli potrebbe essere necessario cedere qualche pedina. La Juve ha bisogno di un attaccante che garantisca molti gol e il nome individuato è quello di Dusan Vlahovic. Missione tutt’altro che semplice visto che la Fiorentina è restia a lasciar partire il bomber serbo verso Torino e dall’estero la concorrenza è agguerrita. A rendere le cose più facili potrebbero però essere due cessioni importanti già nel mese di gennaio.

Calciomercato Juventus, McKennie e Kulusevski via: Vlahovic ‘possibile”

A parlare di questa possibilità è Nicola Balice a ‘juventibus’ su Twitch. Il giornalista ha fatto i nomi dei due calciatori che potrebbero rendere meno impossibile l’assalto invernale a Vlahovic.

“Non dimentichiamo che in estate non è riuscita nessuna cessione. La Juventus deve cedere due calciatori che portino soldi. Uno è McKennie e l’altro, che deve convincersi ad andare via a gennaio, è Kulusevski. Offerte sul piatto non ce ne sono”. Una doppia operazione che aprirebbe la strada al colpo in attacco: “Se si accende il mercato in uscita, anche Vlahovic non è impossibile”.