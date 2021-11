Antonio Conte ha da poco raccolto l’eredità di Espirito Santo sulla panchina del Tottenham. Inizia però con una piccola gaffe social la sua nuova avventura inglese

Prende il via la nuova avventura britannica di Antonio Conte che è approdato nei giorni scorsi sulla panchina del Tottenham, per sostituire l’esonerato Nuno Espirito Santo. L’allenatore campione d’Italia riparte quindi con una sfida subito molto stimolante dopo aver condotto l’Inter in due anni ad uno scudetto che mancava da troppo tempo.

Enorme l’entusiasmo dei tifosi del Tottenham che hanno potuto accogliere l’arrivo di un Conte chiamato a porre fine alla siccità del trofeo di 13 anni del club londinese. Gli Spurs inoltre hanno iniziato col piede sbagliato la stagione, con una distanza dalle prime in Premier già corposa. Anche la nuova avventura del tecnico italiano in Inghilterra inizia però con una piccola gaffe.

Conte, inizio imbarazzante al Tottenham: la gaffe social

Il curriculum di Conte fa ben sperare i tifosi Spurs che sperano di portare presto a casa qualche trofeo, mentre l’inizio dello stesso allenatore italiano non è stato dei più ‘fortunati’. L’ex interista infatti sul proprio profilo Instagram ha condiviso una selezione di storie in cui era stato taggato dai tifosi. Tra queste però anche una che lo vedeva con in mano la maglia del Tottenham ma con in audio una delle famose canzoni dell’arcirivale dell’Arsenal. Una gaffe dunque immediata per Conte nei confronti dei nuovi supporters che però hanno preso sul ridere la questione.