Milan sotto contro il Porto, esplode la furia: “Imbarazzante”

Quarta giornata di Champions League per il Milan che sta affrontando il Porto in una sfida che si è messa sin da subito sui binari sbagliati. Dal contatto su Bennacer alla prova sottotono

Altro primo tempo da dimenticare per il Milan in questa Champions League fin qui piuttosto sfortunata ed avara di emozioni. I rossoneri infatti partono col piede sbagliato incassando gol dopo appena cinque minuti di gioco per mano di Luis Diaz, in rete anche all’andata.

L’azione del vantaggio era però viziata da un contatto iniziale in mezzo al campo su Bennacer non ravvisata dal direttore di gara. Un contatto che nello specifico ha mandato su tutte le furie i tifosi del Milan che sui social hanno chiesto fallo a gran voce.

Su Twitter inoltre non sono mancati anche i messaggi di dissenso nei confronti della prestazione dello stesso Ismael Bennacer:

Due partite col porto due gol nati su fallo su bennacer ahah — Cale (@caleee12) November 3, 2021

Fallo netto su Bennacer per me… — Releo (@_Releo) November 3, 2021

seconda volta fallo su bennacer non dato, e ovviamente 0-1 porto, imbarazzante #MilanPorto — Drini Balliu (@drini_lit_af) November 3, 2021

Imbarazzante Bennacer cercando di fare il fenomeno, ma anche Tonali si fa saltare come un birillo Ho paura di come saremo se Kessie non dovesse rinnovare. 😱😱#MilanPorto — Rei (@OfficialRei7) November 3, 2021

Va bene che c’è il derby questo fine settimana, ma Bennacer non può giocare in champions league. — Michele Pasquali (@MPasquali23) November 3, 2021

Bennacer male male….. — Ga Bri RN (@Gabri8_Milano) November 3, 2021