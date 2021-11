Liverpool-Atletico, sorriso Milan: scatta la squalifica

Dopo il pari strappato contro il Porto, da Liverpool arrivano buone notizie per il Milan in vista del prossimo turno contro l’Atletico Madrid

Dopo il pari ottenuto a San Siro contro il Porto che rischia e non poco di complicare le cose per il Milan in ottica qualificazione agli ottavi, per i rossoneri arriva una buona notizia. Notizia che arriva da Liverpool per quella che sarà la sfida in programma mercoledì 24 novembre contro l’Atletico Madrid nella capitale spagnola.

Al 36′ l’Atletico Madrid si è ritrovato in dieci uomini a causa dell’espulsione di Felipe. Il difensore centrale brasiliano, preziosa pedina nello scacchiere di Simeone, sempre titolare nelle gare di Champions League, ha infatti ricevuto un cartellino rosso diretto. Il giocatore aveva fermato un’azione di contropiede dei padroni di casa. L’arbitro, l’olandese Makkelie, era intenzionato ad estrarre il giallo, ma dopo aver richiamato per almeno cinque volte il giocatore, ha deciso di estrarre il rosso.

Nonostante i continui richiami, infatti, Felipe si è allontanato come se nulla fosse, ignorando completamente il direttore di gara che, spazientito, ha mostrato il rosso al brasiliano. Una perdita pesante quindi per Simeone, che contro il Milan dovrà fare a meno del centrale. Una buona notizia invece per Stefano Pioli nell’ottica di quello che sarà un match da dentro o fuori.