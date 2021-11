Il poker della Juventus ‘accusa’ i calciatori: la dura critica

Dura critica ai giocatori della Juventus da parte del giornalista e opinionista Mario Sconcerti dopo la vittoria contro lo Zenit San Pietroburgo

La vittoria contro lo Zenit San Pietroburgo non basta per placare le critiche. Giornalisti e tifosi della Juventus, in questi mesi di delusioni, stanno analizzando a fondo le problematiche alla base dei risultati altalenanti. Così, stamane, anche il noto giornalista e opinionista Mario Sconcerti ha esternato il suo punto di vista partendo dal poker di ieri fino al rendimento in Serie A.

Juventus, la critica di Sconcerti verso i giocatori di Allegri

Chiaro il messaggio di Sconcerti sul ‘Corriere della Sera’: “O il nostro campionato è divenuto più allenante, e questo ce lo diranno i risultati complessivi, oppure è soprattutto un problema di concentrazione, di privilegio individuale della Champions. Cosa questa che significherebbe un brutto distacco della Juve da se stessa, cioè giocatori che scelgono quando darsi completamente alle gare”. Non solo Max Allegri, dunque, sul banco degli imputati. Dai giocatori si attende un cambio di rotta anche in campionato. Magari già dalla prossima sfida contro la Fiorentina.