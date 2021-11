Calciomercato Milan, super offerta rifiutata | Addio a gennaio già deciso

La questione rinnovi in casa Milan come nel resto d’Europa resta intricata, con diversi elementi importanti in attesa di una firma

I contratti in scadenza 2022 continuano a essere un problema importante per molte grandi squadre. In primis fa ovviamente discutere la questione Mbappe, che rischia di essere il trasferimento a zero più importante nella storia del calcio. Anzi, il secondo dopo Lionel Messi.

Non fanno eccezione ovviamente le big della Serie A. L’Inter spera di risolvere quanto prima la vicenda Brozovic, che continua a rappresentare una situazione a rischio, la Juventus a breve dovrebbe ufficializzare sia Cuadrado che soprattutto Paulo Dybala, per cui si sta discutendo degli ultimi elementi sul rinnovo fino al 2026. E resta anche Bernardeschi in scadenza. Il Milan, ovviamente, spera in un lieto fine per la questione Kessie, oltre a Romagnoli e il mister Stefano Pioli per cui non dovrebbero comunque esserci problemi.

Fabio Carvalho rifiuta il rinnovo col Fulham: il Milan osserva

Ma anche nel resto d’Europa, appunto, ci sono diversi problemi che però stavolta potrebbero arrivare a favore dei rossoneri. In Inghilterra è da monitorare con attenzione la situazione relativa a Fabio Carvalho, giovane talento del Fulham. Il portoghese classe 2002, di passaporto anche inglese, secondo ‘The Sun’, avrebbe rifiutato un’offerta definita ‘enorme’ per il rinnovo di contratto (ora in scadenza a giugno 2022) da parte dei Cottagers. I londinesi non avrebbero intenzione di rilanciare e per questo l’addio di Carvalho, tre gol in sei partite di Championship, sembra dietro l’angolo. Anche a gennaio.

Il Fulham potrebbe provare a monetizzare in questa finestra invernale: il talentino portoghese piace anche al Milan, oltre che al Real Madrid. I rossoneri lo seguono con attenzione, sarebbe un colpo alla Maldini. E intanto Marco Silva, manager del Fulham, gli ha dato l’ultimatum: “Deve decidere il prima possibile cosa vuole per il suo futuro, ma ora è importante non disturbarlo in questo periodo. Spero che chi è intorno a lui lo consigli nel modo giusto”. Dopo l’offerta del club ora sta al ragazzo, con il Milan che già annusa il colpo.