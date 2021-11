Sorpresa Inter, il primo colpo di mercato lo porta Eriksen

L’Inter potrebbe portare dei rinforzi ad Inzaghi nel mercato di gennaio: a sorpresa, il primo colpo potrebbe essere uno scambio con Eriksen

Lo scorso 12 giugno è arrivato quel maledetto arresto cardiaco, che ha impedito al mondo di vedere giocare ancora Christian Eriksen. Un’attesa che, però, potrebbe avere una fine all’inizio del 2022.

La situazione del trequartista danese, che nella scorsa stagione ha avuto un ruolo fondamentale nella cavalcata che ha portato l’Inter di Antonio Conte verso lo scudetto, è complessa e potrebbe presentare diversi colpi di scena. Il club meneghino si sta attrezzando per fronteggiare ogni possibilità e avrebbe anche un’idea: uno scambio che accontenterebbe tutte le parti in causa.

Calciomercato Inter, nuova idea per Eriksen | Scambio con Onana a gennaio

Si potrebbe aprire uno scenario inedito per il futuro di Christian Eriksen. Secondo quanto rivelato da ‘Calciomercatonews.com’, infatti, entro la fine dell’anno il trequartista danese dovrebbe avere notizie definitive riguardo al suo possibile rientro in campo. Rivederlo in Serie A sembra un’ipotesi piuttosto remota: vederlo tornare a giocare in un campionato come quello olandese, che ha regole meno stringenti a livello di idoneità sportiva, invece ha qualche possibilità in più.

E allora, sempre secondo ‘Tuttosport’, l’ultima idea dell’Inter sarebbe quella di provare ad imbastire uno scambio con l’Ajax per portare André Onana a Milano nel mercato di gennaio. Il portiere camerunese è al centro delle polemiche da parte dei tifosi dei ‘Lancieri’, che non vorrebbero più vederlo vestire la maglia della propria squadra. Uno scambio con Eriksen farebbe sicuramente molto piacere alla tifoseria olandese: il trequartista danese, infatti, è ancora amatissimo ad Amsterdam.

Per quanto riguarda l’ex Tottenham, i nerazzurri avrebbero già informato gli azionisti della possibilità che nel prossimo esercizio sia inserita una minusvalenza sul cartellino di Eriksen. Non è esclusa, infatti, la possibilità che l’Inter rescinda il contratto del danese per permettergli di trovare un club in cui potrà giocare regolarmente. Lo scambio con Onana, invece, potrebbe essere la soluzione per accontentare tutte le parti coinvolte.